台南市府近年配合公辦都更政策，積極推動營眷改土地資產活化。興建中的仁德二空新村(A區)都市更新案，基地位於台南市仁德區保仁路以北，面積約為21,869.25㎡（約6615坪），全案透過都市更新方式開發活化，由實施者理銘開發完成道路、綠地與停車場用地等公共設施，提昇整體環境品質，完工後南市府可取得公宅75戶，預計2025年可完工，供民眾申請租用入住。

基地範圍北側鄰近東區南台南站副都心，地段位置精華。台南市長黃偉哲表示，二空新村A區都更案是台南市政府與國有地合作，透過都市更新容積獎勵取得台南公宅。

南市府綜合考量地區發展需求以及公益性，就本案公營住宅訂定數種房型空間需求，並規劃為銅級綠建築，各幢屋頂設置太陽能光電設施，建築採通用設計，強化區內無障礙設施，部分樓層依據「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」之規定配置無障礙住宅，建構易使用、高適應性之設計，營造全齡優質住宅，完整規劃成為可循環利用的好宅。

台南市都發局長莊德樑表示，本案公宅興建地上11層、地下3層，每層規劃8戶(含1~3房型)，其中2樓整層規劃為無障礙住宅單元，並配備必要設備及家具如冷氣、廚具、床架、衣櫃、鞋櫃、窗簾、熱水器、曬衣架等。

另有多樣化社區服務機能，如交誼廳、健身房、多功能教室等，預計2025年可完工提供75戶供市民申請租用入住。