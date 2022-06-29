全球總經產業變數不少，IET-KY(英特磊)(4971)今年營運展望不變，IET-KY董事長高永中表示，公司已針對未來景氣變化擬訂策略，第3季營運可望維持第2季水準，全年營收兩位數成長目標可望順利達成。

IET-KY今天召開股東會，高永中在會後接受採訪，IET-KY第1季稅後盈餘為4208萬元，年增21倍，每股盈餘為1.16元；累計前5月合併營收為3.87億元，年增42.1%。

高永中表示，今年第1季及第2季延續去年第4季狀況，第2季整體表現較第1季好，目前高頻測量、資料庫中心光電產品、基礎建設等大客戶訂單持續穩定，中小型客戶沒有太長的能見度，整體來看，第3季可以保持第2季水準，至於第4季要看總體經濟，通膨升息及俄烏戰爭造成的問題，會不會在美國經濟顯現出來，由於上半年營運表現優於預期，預估全年營收兩位數成長目標可望順利達成。

就各產品來看，在磷化銦磊晶片部分，PIN、HBT及APD等產品大幅成長，銷售佔比超過43%，砷化鎵磊晶片產品主要受到客戶供應鏈修正重組的影響，總體銷售較2020年度略減，銷售佔比低於30%，個別產品銷售減少變動較大為VCSEL產品。

在國防合約部分，銻化鎵紅外磊晶片，及MBE機台與硬體構件營運，銷售額成長較高的產品項目為MBE機台與硬體構件，上列產品加總佔總銷售額比重與2020年的29%相近，IET-KY預估，各項產品的銷售將維持相近的佔比，其中磷化銦各主要磊晶產品有較大幅成長的空間。

為因應總體環境變化，IET-KY除擴增30%產能，亦擬好對策，高永中表示，我們除自製機台，若經濟狀況不佳，產品將著重與經濟較無關連的國防產品，目前高端pHEMT、5G相關磷化銦磊晶片量產訂單均已到位，公司將持續提升產品品質與生產效率，同時規劃與進行MBE主流產品的研發，以降低大環境對公司營運的衝擊。