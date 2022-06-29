連鎖茶飲「茶湯會」17週年慶，與人氣角色馬來貘聯名，結合春水堂創辦人劉漢介墨寶，以東方書法美學及現代插畫創作，共同打造各種趣味飲茶情境。7/1起除了杯身封膜換裝並同步推出馬來貘聯名隨行杯、馬克杯、造型筆等周邊商品之外，加上5款新品一起開賣，包括：「貘法17」檸檬氣泡飲、萄萄柚氣泡飲，以及3款風味姿態別具、擁有獨特熟果蜜香的東方美人茶系列飲品。

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迎接品牌週年慶，春水堂創辦人劉漢介（雅號「甘侯」）特別以詩人陶淵明《四時》：「春水滿四澤，夏雲多奇峰。秋月揚明暉，冬嶺秀寒松。」和詩人李白的「陶然共忘機」詩詞為文本，親自提筆揮毫，加上馬來貘創意插畫，設計多款趣味飲茶情境圖素，包括：春日野餐、夏季潛水、秋日賞月、冬季泡湯、陶然喝茶等，結合了書法美學與現代插畫藝術，將手搖飲品牌聯名帶領到新的層次。

茶湯會週年慶7/1起跑，全台門市杯材、封膜、吸管都將全面換裝馬來貘系列圖素，並推出馬來貘聯名環保隨行杯、聯名馬克杯、聯名造型筆等周邊商品，款款實用兼具收藏性，消費乙杯飲品就可加購，其中聯名隨行杯採透明設計，飲品清楚可視，除了環保更增加飲用安心感之外，隨杯附送粗吸管，方便消費者飲用加料系飲品；聯名馬克杯奶白色杯身上，則是馬來貘躺在野餐墊上，悠閒喝著手搖飲，適合上班族下午茶時光使用；聯名造型筆提供黑白兩款配色選擇，筆管上有馬來貘在茶杯裡悠閒泡湯的造型很療癒。

茶湯會也一口氣推出五款新品，一起慶祝17週年慶，包括：兩款氣泡飲，以及三款濃妝淡抹總相宜的東方美人茶飲。氣泡飲品包括：「貘法17」檸檬氣泡飲，以及茶湯會週年慶限定「葡萄柚氣泡飲」，分別使用台灣在地檸檬和葡萄柚果露，結合沁涼氣泡水，再加入Q彈脆口的寒天晶球與咕溜奇亞籽增添口感。其中「檸檬氣泡飲」入口酸甜帶勁、清新爽口；「葡萄柚氣泡飲」加入翡翠綠茶提味，果香四溢、茶感解膩，酸香萄萄柚結合氣泡水，風味就像是零酒精氣泡雞尾酒！兩款都是盛夏消暑必喝的清爽風味氣泡飲。

東方美人茶系列新品，是台灣獨有半醱酵烏龍茶，擁有特殊的熟果蜜香，新品採摘一心二葉茶芽，依風味將三位美人命名為「素顏」、「完妝」和「拿鐵」。其中「素顏東方美人」在琥珀色茶湯中點綴了些許蜂蜜增添香氣，伴隨著熟果蜜香，清香淡雅、入口回甘，如同略施脂粉的素雅美人；「完妝美人」茶如其名，茶香、茶湯更為濃郁，風味醇厚甘甜，添加更多蜂蜜調味，如同品嘗美人精心打扮的甜蜜心意；「東方美人拿鐵」再加入鮮奶，為飲品增加更多迷人的香醇溫潤。

茶湯會歡慶17週年，以馬來貘為卡面設計的中國信託「酷玩卡」也加入同慶！週年慶期間，以LINE Pay／街口支付／台灣pay綁定中國信託「酷玩卡」在茶湯會門市付款，中信卡卡友可享有17倍紅利點數回饋（含原消費享1倍回饋）。