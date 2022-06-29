經濟部電價審議委員會27日決議平均電價上調8.4％，其中用電大戶大漲15％，引起外界譁然。經濟部長王美花29日強調，這次原料價格大漲是全球性的問題，漲幅是過往的3、4倍，如果電價不調整，到年底，台電財務會有非常大的危機。

王美花出席2022雜誌舉辦「台灣大未來 國際高峰會」，會前接受媒體聯訪時，一次性回答所有電價相關議題。她表示，在調漲電價之後，有很多政治語言提到台灣能源政策有錯誤才會導致價格大漲，事實上，這一次原料大漲是全球性的問題，漲幅是過往的3、4倍，不管國家有沒有用核能，全球像是美國、日本 英國、法國等國家的電價漲得比台灣更多，台灣也是在這一波全球能源大漲之下，所以有成本壓力在。

「台灣也不是現在廢核，核能還在運轉，仍要運轉到年限到期。」王美花指出，甚至核二一號機在新北市不同意蓋乾式儲存槽的情況下，其燃料棒無法取出，因此必須要提早停轉運作，如果中央地方沒有辦法合作、沒辦法解決使用核能的問題。

王美花表示，對大用戶漲幅比較高，主要是因為燃料大漲，對台電來說承擔了很大的虧損，「現在漲幅不是讓台電不虧，也只是反映一部分成本而已」，讓電價較合理化。她進一步指出，非常多企業在世界各國都有工廠，這些企業主很清楚，台灣電價跟所有國家比起來是數一數二的低，「一次漲15％，確實讓企業出乎他們意料之外」，但台電不調整，到年底，台電財務有非常大的危機。

外界擔心電價帶動物價上漲，王美花說，這次電價調整，同時考慮穩定物價、穩定台電財務這兩種考量，例如今年國內本土COVID-19疫情，影響了民生、小商家，疫情雖然降溫，但這些店家還在慢慢復甦，所以民生、小商家用電都不調整，這是兼顧發展、兼顧穩定才做這樣方案。至於下一步是否會調整民生、小商家用電？她則表示，再來滾動式檢討。