中華郵政公司今年第3季將發行5款新郵票品，分別為「臺灣近代作曲家郵票」、「古典詩詞郵票（111年版）」、「故宮古畫郵票–二十四節氣（秋）」、「鳳飛飛郵票」及「臺灣民間信仰」郵票。

中華郵政表示，新郵發行詳情如下：

臺灣近代作曲家郵票：特種郵票，預定7月6日發行。為介紹臺灣近代傑出作曲家，特以鄧雨賢、許石、楊三郎及周藍萍4位先生為主題，發行郵票1套4枚，郵票面值皆為12元。

古典詩詞郵票（111年版）：特種郵票，預定7月27日發行。繼107年起發行「古典詩詞」系列郵票後，續以古人生活中的雅趣遊藝「琴、 棋、書、畫」為題材，選取〈聽彈琴〉劉長卿、〈棋〉王安石、〈次韻劉貢父 題文潞公草書〉蘇轍及〈墨梅〉王冕等4首詩，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、12元及28元。

故宮古畫郵票–二十四節氣（秋）：特種郵票，預定8月3日發行。為闡揚古畫之美，特以國立故宮博物院典藏之「清張若靄畫墨妙珠林（卯）冊」為主題，規劃分次發行系列郵票4套，首套「秋」含立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降6枚郵票圖案，郵票面值皆為8元。

鳳飛飛郵票：特種郵票，預定8月17日發行。為懷念演員、歌手及主持人三棲的「帽子天后」鳳飛飛小姐，特發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、13元及15元。

臺灣民間信仰郵票：特種郵票，預定9月21日發行。為介紹臺灣民間信仰，特以媽祖、文昌帝君、武財神趙公明及註生娘娘為題材， 發行郵票1套4枚，郵票面值皆為8元。