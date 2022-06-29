一場疫情改變了人類的生活，連製造新車的品質也連帶受影響，《路透》引述市場研調機構J.D. Power數據指出，2022年美國銷售的汽車品質創下36年來最低，平均每100輛車出現的問題增加了11％。

報導指出，受疫情影響導致勞動力短缺和供應問題，美國新車品質大幅降低，J.D. Power這項研究每年進行一次，此次針2022年出廠的車款，共8萬4165名車主和租車用戶進行了調查。報告顯示，每100輛汽車的平均問題數量，從2021年的162個增加到2022年的180個、成長了11%，創下歷史新高。

若從汽車製造商來看，美國通用汽車（GM）的別克（Buick）則在品質改善方面做得最好，從去年的第12名躍升至第1名，別克平均每100輛車出現139個問題。值得關注的是，33個上榜的汽車品牌，其中只有9個品牌的車輛品質有改善。

報告顯示，電動汽車和插電式混合動力汽車，平均每100輛出現240個問題和239個問題。首次列入調查的特斯拉，則平均100輛車出現226個問題。