中國大陸近日再拋台海內海說，引發美中台角力。國民黨國際部主任黃介正昨說，不會接受中國大陸稱台灣海峽是內海說法，但若按照國際海洋法，大陸說法沒違法，說法引爆綠營圍剿。國民黨上午表示，絕不接受對岸指台灣海峽為「內海」。

國民黨表示，國民黨絕不接受中國大陸指稱台灣海峽是「內海」說法，也堅定支持世界各國在台灣海峽公共海域享有合法航行與飛越權利，國民黨也始終歡迎、相信相關國家航行台灣海峽，有助於台海和平與台灣安全立場。

國民黨指出，國民黨支持國際航行維護台海和平，但國際間對本議題各種不同見解，國民黨認為應交由法律專家學者進行討論。

黃介正昨天受訪表示，若按照國際海洋法，大陸說法沒有違法，陸方對領海之外延伸的比鄰區與經濟海域有一定權利； 至於美方稱台海是國際水域說法，黃說，國際水域是美國海軍航行的專有名詞，但依照國際海洋法，這沒有法律位階。

黃介正說，不會接受中國大陸稱台灣海峽是內海的說法，但美方國際水域用詞確實在國際海洋法上有爭議，我方不希望遭兩國打架波及；黃也強調，相關論點與親中與否無關，是法律解釋問題。