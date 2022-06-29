北約峰會接在G7峰會後登場，日本與南韓皆受邀參加，並在峰會期間將舉行美日韓三國會談，根據外媒報導，會談的重點將聚焦於北韓。北韓官媒朝鮮中央通訊社KCNA周三痛批，指北約是美國用來擴張霸權的工具，並指美日韓三國目的是建立亞洲版威脅北韓，將為東太平洋帶來新冷戰局勢。

預計日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅將與美國總統拜登在北約峰會中碰面討論北韓問題，形成「類三方會談」，這也是自2017年以來首次類三邊峰會。而三國也將在8月在夏威夷附近舉行聯合演習。

KCNA表示:「美國無視亞太國家的主要安全需求和關切，一心想與其走狗開展軍事合作。」KCNA認為，以日韓向美國低頭為動力，形成美日韓軍事同盟的計劃，顯然是創建「亞洲版北約」的危險前奏，將形成新冷戰。

KCNA還發表了朝鮮國際政治協會研究員金孝明（Kim Hyo-myung,音譯）的一篇評論，文中痛批北約因為俄烏戰爭負責，且指出北大西洋的黑浪將打破「太平洋的平靜」。金孝明還指出，北約只不過是實現美國霸權的工具。

北韓外務省在周末發表的聲明中也表示，日韓聯合軍演表明，美國提出的無條件對話是虛偽的。

日本、南韓雖都是美國的盟友，但由於1910至1945年日本佔領南韓的歷史因素造成兩國關係緊張，而在南韓新任總統尹錫悅上任後，為應對北韓的威脅與今年創新高的飛彈試射，華府開始推動首爾和東京的加強合作。