霹靂(8450)前副董事長黃文擇日前去世，霹靂選擇7月1日黃文擇的冥誕，於全台27家影院的暑假大檔期間，再映2000年首部國片票房破億的《聖石傳說》，及2022年入圍台北電影節的《素還真》。

此外，由霹靂策劃的「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，將於7月6日下午12點起免費開放參觀，展覽地點為國家電影及視聽文化中心，在展覽期間也搭配《聖石傳說》、《素還真》兩部電影放映。

本次展覽不同以往用木偶作為切入角度的策展設計，是以黃文擇歷年來的表演藝術帶出展覽軸線，如配音口白、經典劇集、口碑電影《聖石傳說》及《素還真》等，來緬懷其對於藝術界的貢獻。

國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚表示，國家影視聽中心致力於影視聽文化遺產的推廣，希冀藉由本次展覽，追念黃文擇大師的同時，也讓台灣布袋戲文化、布袋技藝繼續傳承，透過八音才子的「掌握文武半邊天」吟誦，與戲迷影迷們再次入戲、再次震撼，期待各位朋友前來國家影視聽中心，一同緬懷黃文擇大師一生的精彩演繹。

本次策展特別邀請INCEPTION啟藝操刀設計規畫，INCEPTION啟藝目前已累計打造上百場展覽，及千萬觀展人次，自2012年成立以來，專注原創與知名IP策展授權、空間及商場特展企畫營運，範圍觸及亞洲各地。

在展區規畫上，一樓場域以黃文擇大師生平大事紀為脈絡，陳列其一生在布袋戲領域的探索與嘗試，如何一步步奠定八音才子美名的歷程。包含首次展出34年前《霹靂金光》素還真初登場的珍貴原稿，與親友、戲迷們生活點滴的照片，呈現出黃文擇大師戲中武林，戲外人生的不同樣貌。二樓則全日輪播黃文擇重要的訪談影片。