全球工業級嵌入式存儲品牌廠ADATA威剛(3260)周三正式發表112層3D NAND(BiCS5)31C系列固態硬碟，採用SATA III介面，包括了ISSS31C 2.5吋固態硬碟、IM2S31C8 M.2 2280和IM2S31C4 M.2 2242固態硬碟。產品皆具備低功耗、大容量的優點，是高負載工業系統的理想選擇，適用於工業電腦、嵌入式設備、自動化、網通、交通等領域。

ISSS31C 2.5吋、IM2S31C8 M.2 2280和IM2S31C4 M.2 2242工業級固態硬碟，三款產品皆採用WDC和KIOXIA開發的112層3D TLC(BiCS5)快閃記憶體，最高容量達2TB；並通過工業級的高低溫驗證測試，支援耐寬溫(-40度C至85度C)，以確保產品的高品質、高可靠度與耐用度。

三款產品均支援Thermal Throttling(溫控調頻)技術，可自動調節溫度，尤其是對無風扇主機，能加強整機系統散熱效率；耗損平均(Wear Leveling)技術，則有效延長產品壽命，符合工業系統所需。配有DRAM Buffer，則能降低延遲、提升隨機讀寫性能。另一方面，以LDPC ECC(error correcting code)糾錯機制和端到端資料路徑保護技術(End-to-End Data Protection)確保傳輸資料的可靠度與完整性。

威剛應用產品管理部經理林建樺強調，滿足不同行業客戶需求、提供優質的存儲解決方案，是威剛工控軟硬整合技術之本。為兼顧容量、成本和速度等多重優勢，威剛研發團隊導入SLC Cache技術，在大容量TLC顆粒中，提高寫入能力；並推出「A+ SSDTOOL」監測軟體，幫助用戶即時監控產品剩餘容量、使用壽命等健康狀態；搭配智慧溫控技術，可透過溫度變化通知主機啟動防護機制。威剛也將持續開發各種軟硬整合技術並導入產品，以增強工業應用的性能所需。