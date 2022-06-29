美國制定新規打擊「非法捕撈」，外界解讀是劍指中國。中國南海研究院創始院長、中國-東南亞南海研究中心理事會主席吳士存則表示，除要警惕美聯合南海國家坐實菲律賓「南海仲裁案」裁決，當務之急是構建基於事實和資料支撐的遠洋捕撈論述體系，以破解美方構建的「非法捕撈」話語霸權。

吳士存在《環球時報》撰文指出，美國借監控「非法」漁業活動之名、依託衛星資料資訊共用技術，介入中國周邊海洋爭端已有先例，這無非是美國當前極力推出的「印太海域態勢感知夥伴關係」（IPMDA）倡議的其中一環。

吳士存認為，IPMDA是以遏制中國為導向，護持和鞏固美國海上霸主地位的戰略需要。以打擊「非法捕撈」為名進行的海洋安全合作，不過是其塑造舉措中的一個著力點而已；是以海洋安全合作為紐帶，整合盟友和夥伴國資源，建立監視中國海洋活動的情報共用機制。

吳士存直言，美國打著監控「非法捕撈」和海域感知情報共用平臺建設的旗號，在南海與周邊國家組建海上執法力量，對大陸在南海的漁業存在和執法活動構成挑戰。這也預示，中美海上力量的對峙和衝突料將從西太平洋延伸到南太和印度洋地區；未來因漁事糾紛而引發的外交事件和法律訴訟案件可能會相應增加。

面對美國「明修棧道暗渡倉陳倉」的把戲，中國可從幾方面予以應對。吳士存說，針對美倡議在不同海域和對我國漁船、商船和執法船隻可能構成的威脅進行科學評估，警惕美借此聯合南海國家坐實菲律賓「南海仲裁案」裁決，並提供必要護航護漁等方面制定應對和反制措施。

此外，他強調，中國當務之急是構建基於事實和資料支撐的遠洋捕撈話語體系。本世紀初以來，我國一直致力於發展可持續和以保護海洋漁業資源為導向的遠洋漁業，且成效有目共睹。另一方面，通過鼓勵扶持現代化海水養殖，有步驟地減少對近遠海傳統捕撈的依賴。針對美國構建的「非法捕撈」話語霸權，我應先破後立，不能聽之任之。

吳士存也建議，中國應在建立民用並可共用的周邊海域態勢感知資訊平台的基礎上，有序推進與周邊國家的區域海洋漁業治理合作。中方應在《南海各方行為宣言》框架下，宣導建立南海漁業可持續發展合作機制，透過限制捕撈作業漁具、實施配額管理等途徑，把南海打造為區域海洋漁業治理和可持續發展的典範。