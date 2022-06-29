年底台北市長選舉，三腳督格局隱然浮現。前台北市長郝龍斌昨分析，台北市副市長黃珊珊是親民黨籍，深藍認為她是藍軍，會形成2藍1綠局面，若黃在台北市長選戰中拿到20％選票，這場選舉大概就是民進黨當選，同時也點出蔣不如黃地方執政基礎，對此國民黨台北市長參選人蔣萬安今上午回應感謝郝市長提點，我們都會放在心上。

蔣萬安表示，郝市長一直以來都是台北市選舉的前輩，都給他很多的建議跟提點，我想他的建議我們都會放在心上，積極爭取市民的認同。另有媒體問及郝點出蔣萬安比不上黃珊珊的地方執政基礎，蔣則稱在很多市政議題上，他和團隊都有完整的藍圖，也有堅實的團隊，接下來都會一一跟市民說明。

為了年底選舉，蔣萬安勤跑基層及在地活動，今上午出席參加中華民國露營協會「629世界露營日」活動，蔣萬安表示除了政策藍圖外，也會持續傾聽市民、地方基層的里長、各領域的意見領袖意見，提出最符合市民需求的政見，並且要和所有的台北市民共組「台北隊」，成為未來推動市政的後盾，讓台北市能夠站上國際一流大城市行列。