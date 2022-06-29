金門女騎士闖紅燈撞車 手腳多處擦挫傷送醫

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒駕行為，有關肇事責任進一步查證中。（警方提供）

金門伯玉路3段今天上午發生機車闖紅燈，與自小客車在路口發生碰撞，造成女騎士手腳擦挫傷的事故，有關肇事責任由警方調查處理中。

警方說明，今日上午8時40分左右，羅姓女子騎乘普通重型機車，沿金湖鎮伯玉路3段瓊林圓環往中山林方向行駛，至中山路口時因闖紅燈與張姓民眾駕駛，沿中山路往機場方向之自小客車發生碰撞，羅女倒地手腳擦挫傷、張男則未受傷。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒駕行為，有關肇事責任進一步查證中。

湖分局提醒，行車經交岔路口應減速慢行並遵守交通號誌，進入路口應做好減速、停、讓之準備，以確保他人及本身之安全。如未依規定讓車，將可依照《道路交通管理處罰條例》第45條，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，另行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰。