台南市南區藍晒圖文創園區女廁驚傳被安裝針孔攝影機，近期有多名網友發現，有女性如廁畫面被偷拍並在網上兜售，經畫面比對確認地點位於藍晒圖。對此，台南市警第六分局指出，獲報後經採證並無在女廁發現鏡頭，但已積極調閱監視器比對可疑嫌犯，呼籲被害人可提供事證出面報案。

有女網友26日在論壇《Dcard》發文，稱友人在通訊軟體 telegram的色情群組發現她如廁的畫面，才驚知自己遭偷拍，遭偷拍日期則為2至3年前；消息曝光在網路上後，不少網友比對出遭偷拍地點為藍晒圖文創園區女廁。

近日有網友發現自己2至3年前如廁的畫面遭偷拍，流傳於網路上。（翻攝自Dcard）

消息轉傳至論壇《PTT》，還有網友出面指認，該群組流傳的偷拍畫面，是從色情論壇「創意私房」流出，有心人士先在藍晒圖女廁安裝針孔攝影機，蒐集如廁影像，經剪輯後放上該論壇分集販售，流傳在網路上的總時長已達8小時，受害者不計其數，更不乏媽媽帶小孩一同上廁所的畫面。

對此，台南市警察局第六分局回應，接獲報案後已派員處置，經查藍晒圖園區共有3間公廁，其中一間與發文者提供的外觀相符，員警採證檢視後，均未在3間公廁內發現針孔攝影機，將持續調閱園區周遭監視器偵辦，呼籲被害人可持相關事證前往金華派出所（06-2640007）查證釐清，以利追查嫌犯。

警方也表示，已協調聯繫園區管理單位文化局，將共同加強園區與公廁的安全維護巡簽，防制不法情事發生，許市民朋友一安心休憩空間。