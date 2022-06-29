大陸央媒《工人日報》29日評論指出，四川成都近日有網友爆料稱，包括她家商鋪有一排商鋪招牌的漢字，被換成拼音字母，對生意產生一定影響。當地已連夜製作臨時中文標牌更換。評論認為，尊重市場規律，尊重法律法規，尊重商家意願，才能減少「權力審美」的發生。以服務群眾為出發點和落腳點，「權力審美」可以更應該與「群眾審美」達成一致。

《工人日報》稱，招牌如何設計，本是商鋪自家的事，只要不違反法律，不違背公序良俗，職能部門是不應干涉的。然而，不少地方都發生過類似商鋪招牌被強行干涉的事，有的地方要求依照統一標準、統一樣式製作牌匾，有的地方的路邊商戶裝潢甚至出現過「墓地風」。面對有關部門的要求，商鋪雖然明知這種改變可能影響生意卻不得不服從，對由此造成的損失和額外經營成本，也往往敢怒不敢言。

為何要把商鋪招牌換成拼音？有關方面給出的解釋是統一美化。那麼問題來了，拼音式的招牌美嗎？商家此前的招牌又醜在哪裡？

根據大陸《國家通用語言文字法》相關規定，招牌、廣告用字應當以國家通用語言文字為基本的用語用字。

《四川省＜中華人民共和國國家通用語言文字法＞實施辦法》要求，「中文拼音在公共設施中不能單獨使用，需要使用中文拼音時，可加注在漢字的下方。」不難看出，諸如商鋪招牌，「使用規範漢字」是法定要求。因而，一方面要加強監管，及時發現並糾正這種明顯違反相關法律和規定，干擾商家經營秩序的做法；另一方面要提高懲罰力度，除了道歉、批評，還應對亂作為、權力任性等給予問責。

事實上，坊間每年都會組織專家評定「十大最醜建築」等，亦有人把建築審美畫分為三種：權力審美、專家審美、群眾審美。某種角度上，那些不講情理和法規，利用職權將自己的「審美觀」強加於商家的做法，正是「權力審美」的一種表現。上述地方要求更換統一制式的店鋪招牌，也有權力越界之嫌。不僅可能損害商家的利益，而且可能有損職能部門形象。

對商家來說，這種基層權力的威力不小。商家如果不服從，基本上很難繼續平靜地做生意。從小處來看，這種「權力審美」不會產生多嚴重的影響，但約束不住這種「微權力」，地方的營商環境就會遭到破壞，進而可能影響地方經濟的發展。