國民黨立法院黨團首席副書記長李德維（左起）、總召曾銘宗及立委賴士葆29日召開「食藥署內神通外鬼？政風不查內鬼反查吹哨人？」記者會。（劉宗龍攝）

針對大鑫公司涉以中國製快篩試劑混充美國製快篩後，進口到台灣謀取暴利，立法院國民黨團質疑，食藥署核發快篩緊急使用授權（EUA）的過程黑幕重重，有內神通外鬼之嫌，甚至約談吹哨者。對此，立法院民進黨團書記長陳歐珀表示，國民黨認為食藥署內神通外鬼，請問內神是誰？希望國民黨就事論事，有具體對象或不法事證，盡速向檢調單位提告舉發。

陳歐珀指出，國民黨從口罩到疫苗、快篩試劑採購，一路質疑政府採購失當，甚至有弊端，捕風捉影，不但造成防疫困擾，也造成民眾恐慌，既然國民黨內為食藥署內神通外鬼，請問內神是誰？

陳歐珀說，防疫不容許造成民眾傷害跟恐慌，也不要造成防疫人員工作打壓，希望國民黨就事論事，不要動不動就指責政府單位是東廠，這對政風單位是極大汙辱，非常不可取。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，國民黨團開記者會指控食藥署政風調查問題，其實不論行政調查或司法調查中，針對相關人士約詢，希望提供資料、事證已釐清事實很平常，不是說約詢就是東廠，請國民黨不要扭曲事實。

黃世杰強調，只要有違法事實絕對不護短，查辦到底，調查過程相關人士提供協力義務，不要把調查過程汙名化，稱不查內鬼查吹哨者，完全沒有道理。