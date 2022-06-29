前白宮幕僚哈欽森（Cassidy Hutchinson）28日在美國國會作證指出，2021年1月6日國會暴動當天，川普曾試圖前往國會現場，甚至想搶座車方向盤。

前白宮幕僚哈欽森（Cassidy Hutchinson）28日在美國國會作證指出，2021年1月6日大批支持者包圍國會抗議時，前總統川普曾堅持要到現場，在特勤人員拒絕後，當時在座車後座的川普甚至向前傾，試圖用手抓住方向盤，想要轉向國會，被制止後又用另一隻手壓住幹員的脖子。川普支持者包圍國會的舉動後來演變成舉世震驚的國會暴動事件。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社、英國《衛報》（The Guardian）等報導，前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的幕僚哈欽森28日出席美國國會1月6日襲擊事件調查特別委員會（House of Representatives Jan. 6 Select Committee）的聽證會，她作證指出，早在國會暴動發生之前，川普及梅多斯早已知悉可能會有暴力事件發生。

她說，當天上午川普被告知前來參與川普集會的支持者中，有人被沒收武器，她也將這件事告訴長官梅多斯，當時在講電話的梅多斯連看她一眼都沒有。2天前梅多斯才告訴哈欽森：「1月6日可能會非常、非常糟糕。」

6日上午，當川普準備在白宮橢圓形草坪對支持群眾發表演說前，他大聲喝斥工作人員將金屬探測器拿走，「他們不是來傷害我的」，「我不在乎他們有武器。」不過之後川普就在演說中鼓勵群眾前往國會大廈，當時議員們正在認證拜登勝選。

2021年1月6日美國國會發生暴動。

另外，聽證會上首次曝光的美國國家安全會議（National Security Council）內部對話紀錄也顯示，川普當天有意前往國會加入支持群眾的行動，甚至在暴動發生前仍執意這麼做。

1月6日12時29分，對話中出現一條訊息，「大人物（MOGUL）要去國會…他們現在在開路」，「大人物」是川普的行動代號。12時32分另一條訊息顯示，「MilAide已確認他想下來走，他們在懇求他重新考慮。」12時47分另一條訊息指出：「所以這正在發生。」

2021年1月6日川普在白宮橢圓形草坪對支持群眾發表演說，隨後支持者包圍美國國會大廈，更引發暴動。（資料照／美聯社）

哈欽森作證時也描述了川普執意前往國會的內幕，包括川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）曾在1月2日告訴她「我們要去國會」，她也說從當時的白宮副幕僚長奧納托（Tony Ornato）那裡聽到，在演說結束、返回白宮的路上，當天負責的特勤局幹員恩格爾（Robert Engel）不斷說服川普去國會並不安全。

哈欽森引述奧納托指出，川普大叫：「我是他媽的總統，現在就帶我去國會。」當川普坐進暱稱為「野獸」（The Beast）的美國總統專車時，他被告知不會前往國會，當時在後座的川普突然向前試圖伸手轉動方向盤，恩格爾隨即抓住川普的手說：「長官，您必須把手從方向盤上移開，我們要回去西廂，我們不會去國會。」隨後川普又用另一隻手壓制恩格爾的脖子。

奧納托及恩格爾都曾在委員會的閉門聽證會上作證，當時恩格爾描述川普想去國會，但他那時未被問到是否和川普發生衝突或被攻擊。

針對哈欽森的證詞，一名特勤官員表示，奧納托否認曾告訴哈欽森有關川普抓住方向盤的說法。

川普也在社群媒體發文反擊，強調從未試圖抓住方向盤，「她有關我試圖抓住白宮豪華轎車方向盤、以轉向國會大廈的假故事是病態且騙人的。」