談到數位支付創新，央行數位貨幣(Central Bank Digital Currency，CBDC)廣受關注的議題。今年111年度金融資訊系統年會特別安排一個專區，展示央行第2階段通用型CBDC試驗計畫結果。央行總裁楊金龍表示，首先感謝中國信託、華南、上海、國泰世華與台新5家銀行參與這個計畫的試驗及展示，還有財金公司的鼎力協助，讓大家得以在一個封閉式的試驗環境中，實際模擬CBDC應用場景。

楊金龍指出，目前央行為影響銀行體系資金部位，達到貨幣政策目標，所進行公開市場操作不管是挹注或收回央行貨幣，均已以數位化方式辦理。因此，CBDC不致改變央行操作方式。

至於未來CBDC是否計息，可能與貨幣政策執行間，產生那些相互作用的影響。楊金龍表示，CBDC利息水準若與其他安全資產報酬相當，則個人或企業可能會減少銀行存款、國庫券或貨幣市場共同基金的投資，而增加持有CBDC，一旦大眾對CBDC的需求受市場因素影響而大幅波動，將改變銀行體系資金水位，進而影響央行貨幣政策的執行與操作。

計息的CBDC對銀行的存款與放款、家庭與企業的投資決策及央行貨幣政策的執行均有廣泛的潛在影響，或可作為一種新的政策工具，但為避免CBDC造成金融體系的衝擊，即使CBDC有附息設計，在實施初期，應先視同數位現金，以無息方式發行。目前如中國大陸或巴哈馬等正在試點或發行CBDC的國家，均表明CBDC不予計息。

楊金龍今天在出席中國信託的CBDC場域，也特別關心外國人是否能使用CBDC，中信銀表示，該行規畫的系統有記名、不計名，和小額及大額等分類，外國人來台觀光可使用小額不記名的方式。