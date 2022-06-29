印度為繼大陸市場後，最大智慧型手機市場，根據研調機構DIGITIMES Research指出，印度政府對5G基建的規畫與時程漸趨明確，於第3季將進入商業推廣期，也讓各品牌商嗅到商機，力拱自家5G手機。只是，今年一路以來，智慧型手機市場均為負面雜音，如今印度的大力推廣，可以說是近來難得的好消息，包括小米、Realme均為聯發科客戶，三星也可望在今年加大對聯發科晶片下單，印度5G市場的崛起，對自除息後一路被打壓的聯發科來說，絕對是正面訊息，聯發科(2454)今股價終見止跌，上揚1.5%~2%，股價最高達668元。

DIGITIMES Research觀察2022年上半年印度智慧型手機市場發展，小米仍居領先位置，但出貨量衰退幅度較第二名的三星大，Realme則挾帶高成長勢頭，在第2季也有挑戰市場龍頭的機會。機款與價位分布上，各主要品牌推出的多數機種已由過去多集中在1.5萬盧比(約210美元)以下，提升到140~350美元區間帶，5G智慧型手機款數也有所增加，最低售價已下探到140~210美元區間。

智慧型手機平均售價的提升，推測與晶片短缺、高物流成本和5G手機比重逐漸上升等因素有關，此外，低價機種受供應鏈問題影響更嚴重，因此降低了多數品牌商的推出意願。再者，印度政府2022年在5G基建的規畫與時程更加明確，於第3季將進入商業推廣期，也讓各品牌商嗅到5G手機商機，紛紛加大力度提早推出5G新機。

在經濟大環境通貨膨脹、手機更換週期延長及全球經濟衰退下，各品牌商持續透過全通路開發、多樣化供應鏈和擴大產品組合等方式，適應不斷變化的市場環境。在這波應對下，目前看來對印度市場出貨量提升成效較佳者為三星和Realme，三星以A系列和S系列專注各階5G手機拓展，Realme則以機海戰術鎖定需求最大的中低階市場。