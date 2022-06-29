創為精密(6899)今天以參考價80元登錄興櫃，盤中最高登上百元價位，來到101.5元，漲幅26.9％。

創為精密強調，並非只是單純觸控廠商，而是提供整體觸控解決方案，包含從觸控面板、觸控控制器、驅動程式、工具程式等。近年又添增保護玻璃、觸控面板、LCD之間黏合OCA光學矽膠及貼合製程服務，同時提供Open Frame工業用開放型嵌入式觸控螢幕產品，為少數具備一站式完整服務觸控面板解決方案供應商。

該公司客戶涵蓋德國超跑車廠系列918車款、歐洲最大工業電腦西門子、歐洲第一大牙醫設備、農業用車輛、世界級手術室設備製造商等。

該公司2019到2021年營收分別為11億元、11.9億元、13億元，毛利率42.5％、44.0％、40.1％，營利率22.8％24.6％、20.2％，稅後淨利率15.7％、18.2％、17.9％，每股盈餘分別為5.2元、5.7元、6.1元。其中，2020年由於疫情關係，醫療產品出貨大增，也帶動毛利率攀高。累計今年前5月營收為5.5億元，毛利率為41.8％，稅後淨利1.17億元，每股盈餘3.0元。

法人認為，創為精密主要耕耘以信賴性為主要考量工控及醫療領域，近年興起內嵌式(In cell/on cell)觸控技術，難以取代外掛式觸控技術(電阻及電容)。該公司也是業界少數One-stop-shop提供全系列服務，而近三年平均毛利率超過40％，不僅為觸控模組廠第一，甚至高於部分觸控IC及工業電腦族群，公司相當具競爭優勢。