今年以來全球金融市場出現劇烈震盪，就連虛擬貨幣市場也跟著暴跌。路透社報導，由於虛擬貨幣價格重挫，使得北韓駭客竊來的數百萬美元資產也跟著消失，進而威脅到北韓的核武器計畫，因為該資金被認為，北韓發展軍武的重要資金來源。

根據美國財政部數據，北韓近年砸下大量資源竊取虛擬貨幣，並在3月份出現史上最大的虛擬貨幣搶案，駭客得手將近6.15億美元的虛擬貨幣。

然而近期虛擬貨幣價格的波動也影響北韓駭客的效率，兩位來自南韓的消息人士透露，從5月開始，虛擬貨幣價格出現暴跌，導致北韓從竊取虛擬貨幣的能力下滑，可能影響他們為北韓核武計畫提供資金的方式。

區塊鏈分析機構TRM Labs表示，北韓駭客2021年竊取虛擬貨幣賺進數千萬美元，但在過去幾周就已損失80%至85%的獲利，現在價值剩不到1千萬美元；另一間機構Chainalysis也說，北韓駭客2017年至2021年間竊取虛擬貨幣49次得手的資金，其價值也從1.7億美元下降至6500萬美元。

儘管虛擬貨幣的收入只佔北韓財政的一部分，但聯合國制裁監測專家小組的成員Eric Penton-Voak曾透露，「駭客攻擊已成為平壤逃避制裁，為核武器和導彈計劃籌措資金的關鍵。」

此外，2019年制裁監測機構發布報告指出，北韓利用駭客攻擊為其「大規模殺傷性武器計劃」創造約20億美元的收入。比特幣今年以來已經重挫超過54%，先前甚至一度跌破跌破1.8萬美元，目前約在2萬美元左右，規模相對較小的以太幣也陷入震盪。