大陸國台辦29日召開記者會，被問到日前台灣不肖廠商進口劣質快篩試劑驗不出陽性反應，目前調查指稱該試劑製造商為大陸企業。對此，大陸國台辦馬曉光表示，在台灣疫情嚴重、抗原檢測試劑緊缺的情況下，民進黨不顧台灣民眾健康安危，在抗原試劑問題上捕風捉影，做政治文章，其目的是撕裂兩岸同胞感情、破壞兩岸關係。

他更說疫情發生以來，民進黨持續操弄「借疫反中」，煽動兩岸對立的政治操弄已不止一次，最終都是在損害台灣民眾的健康福祉。

日前台灣大鑫資訊爆發進口的快篩試劑檢測後沒有反應，涉嫌拿陸製貨混充美國原廠，檢調搜查後指大鑫以每劑20元購入劣質黑心陸製快篩。

據檢調方面稍早表示，此事件疑似是大鑫資訊委託艾康生技（杭州）公司生產包裝運送至香港，再從香港空運運送來台，並不實標示原產國為「USA」的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，卻遭民眾反映無法呈現測試線（T）、品管線（C）。

但值得注意的是，外界質疑大鑫資訊負責進口業務的高鑫資訊從未取得食藥署EUA專案輸入許可，為何海關准許快篩試劑進口。財政部關務署稍早也聲明表示，高鑫資訊公司成立至今，從未有向海關申報進口快篩試劑紀錄。