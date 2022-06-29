因為疫情停辦兩年的超級300系列、總獎金50萬美元的台北羽球公開賽即將在7月19日起於台北和平籃球館點燃戰火，預計有27個國家290位選手報名參賽。

台北羽球公開賽1980年開辦以來，疫情爆發前曾在1998與2001年2度停辦，總獎金則是在2018年起提升至50萬美元，成為超級300賽，周天成在2019年奪下男單冠軍，今年復辦則成為另類衛冕賽。

中華羽協表示，預售套票20日開賣，當日就被搶購一空，單日票將在7月1日中午全面販售，喜愛戴資穎、周天成、王子維與李洋／王齊麟的朋友可得把握住機會。

目前正在馬來西亞比賽的戴資穎、周天成、李洋／王齊麟透過預錄影片喊話「為我們加油！一起為中華隊加油！」

體育署說，台北羽球公開賽是新冠疫情爆發2年多以來國內第一場國際賽，賽事將採取泡泡模式，國外選手最晚必須7月16日前抵台，經過1天PCR檢測後，18日就可以到球館練習，但國外選手只能在飯店、練習場館與比賽場館往返，不能隨處走。