旅遊網站調查，國人最期待前往旅遊的國家前三名分別為日、韓、泰，為此，「Q Burger」宣布自6/29日起推出夏日開胃爽口「世界風味賞─泰國站」系列新品，加入主廚獨家秘製「泰式酸辣」與「酸甜檸檬」兩款泰式醬料，搭配經典泰式奶茶與冰沙，讓消費者以舌尖暢遊泰國。

即日起下載Q Burger APP成為會員，即享有「泰國站」系列新品優惠價，最高現折5元。此外，自6/29日起至7/31日止，至Q Burger官方Facebook【表達你的「泰」度】活動貼文下，標記兩位好友並留下指定留言，便有機會獲得Q Burger餐券100元。

夏日清早悶熱沒食慾，來點開胃爽口的早餐，以清新活力開始一天的行程！泰國站系列主打新品「泰辣卡啦雞腿堡」用份量感十足的厚切爽脆卡啦雞腿排，搭配主廚特調泰式酸辣醬與翠綠新鮮的營養生菜，佐以南洋風辛香料如辣椒、香茅、大蒜、南薑、洋蔥等，碰撞出濃香醇厚、溫潤辣勁的口味層次，不只飽足又健康！若想來點清爽解膩的餐點，就不能錯過開胃爽口的「泰檸酸甜真蝦堡」，嚴選海味蝦排配上主廚獨家秘製泰式酸甜檸檬醬，鮮蝦與檸香融合的酸甜滋味，標榜彷彿身處泰國傳統市場品嘗在地美味。

Q Burger早餐人氣王－吐司系列亦運用主廚獨家秘製泰式酸甜檸檬醬推出「泰檸酸甜脆雞吐司」，搭配現烤吐司與爽脆炸雞佐以新鮮生菜，為夏日清新開胃的選擇新增生力軍。說到泰式美味，當然不能錯過人氣菜色打拋豬！今夏Q Burger也推出結合創意與亞洲風味的「打拋豬蛋餅」，嚴選豬絞肉與新鮮九層塔，在鐵板上拌炒出辛香帶勁的滋味，夾入Q彈現煎蛋餅中，創造出色香味俱全的絕妙滋味。最後登場的超涮嘴泰國道地零食「卡滋蝦片」，現炸口感爽脆可口、片片鮮香。

Q Burger深信好的早餐必定要搭配優質飲料才稱得上完美，今夏不僅推出「泰國站」系列新品，更選用保留清新茶香的特調泰式紅茶，淋入以黃金比例調配的香甜煉乳，推出茶香與奶香相互交織、口感絲滑順口且甜而不膩，完美重現泰國經典風味的「泰式奶茶」與綿密沁涼的「泰奶冰沙」，為盛夏早晨消暑解渴、提升活力與精神。

歡慶新品登場，即日起下載並加入成為Q Burger APP會員，即享有「泰國站」新品優惠價，消費出示會員條碼或報會員手機號碼，優惠最高現折5元！另外，於Q Burger官方Facebook亦特別舉辦「【表達你的「泰」度】 #請你吃漢堡」活動，自6/29（三）起至7/31（日）止，於Q Burger官方Facebook活動貼文下方tag兩位好友並留下指定留言，就有機會獲得Q Burger餐券100元。