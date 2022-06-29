追蹤電子零件仿冒與詐欺事件的組織ERAI周二表示，因半導體嚴重短缺，去年買家通報的電信詐欺案件數創下新高紀錄。

ERAI表示，2021年接獲通報的電信詐欺案件達到101件，超出2020年的70件，而5年前此類案件一年也才發生17起。

ERAI總裁Mark Snider表示，因無法從獲得授權與通過審查的通路取得晶片，亟需晶片的公司只好轉向非法仲介，但他們在匯款之後卻未收到採購的晶片。

Snider表示，這些電信詐欺案的通報是自發性的，且其中大多數都是在中國的晶片仲介犯下的。

產業專家表示，雖然已經有名為「政府-產業數據交換計畫」（Government-Industry Data Exchange Program, GIDEP）的官方仿冒零件資料庫，但該機制不允許匿名舉報，使ERAI成為業界用於了解晶片造假問題和通報詐欺案件的主要資料庫。

有別於晶片業的電信詐欺案件創下新高，最新數據顯示2021年向ERAI通報的假晶片事件為504起，2020年463件，較2019年的963起大幅下滑。

Snider表示，一方面可能是因為中國為了防疫下令封城和停工，使仿冒業者沒辦法做生意，另一方面可能是因為造假技術越來越純熟，所以躲過了檢測。

研究員Diganta Das表示，ERAI數據點出這個趨勢，但假晶片的實際數字可能超出許多，因為擔心品牌受損的公司通常不願意舉報買到假晶片。