歐盟國家在周三清晨終於對氣候變遷的提案達成協議，並同意支持在2035年逐步停止銷售化石燃料汽車，以及為分擔窮人的減碳成本而設立數百億歐元的基金。

在長達16小時的協商後，來自歐盟27國的能源部長對於五項法案達成一致性協議。歐盟氣候事務的負責人Frans Timmermans說，氣候危機和後果相當明顯，所以制定政策也是不可避免。

部長們支持了減碳方案的核心事項，包括從2035年起銷售的新車必須是零碳排，此也表示，歐盟將禁止內燃機引擎汽車的銷售。

該提案很可能正式成為歐盟法律，目前歐洲議會已經表態支持該2035年目標。

義大利、斯洛伐克和其它國家原本希望將期限延到2040年，但這些國家最終支持了德國的妥協方案，保留了2035年禁售燃油車目標，但歐盟要在2026年評估混合動力車或不碳排的其它燃料車，是否符合零碳排車的目標。

Timmermans說，執委會將持開放態度，但是混合動力車沒有達到足夠的減碳，而其它替代燃料也是驚人的昂貴。

該氣候提案也確認了歐盟到2030年將較1990年碳排水準減少55%的目標。為達此一目標，政府和業界將大力投資於潔淨製造技術、再生能源和電動車發展。

部長們也支持了一個新的碳市場，對於運輸和建築中使用汙染的燃料要徵收二氧化碳費用，此將在2027年實行，較原先規劃晚了一年。

在歷經艱困協商之後，部長們同意成立一個590億歐元基金，在2027~2032年間保護低收入市民能免於減碳的成本費用。

各國的部長也一致支持對現行的碳市場進行改革；該碳市場的規定要求工業和發電廠在出現碳汙染時須付費。並同意修改規則，讓歐盟更容易對碳價的飆升進行干預。

部長們也支持兩項法律，包括加強歐盟能為特定產業設定國家減碳目標，以及增加森林植被。