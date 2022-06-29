年底選舉逼近，中央流行疫情指揮中心也在近期宣布因疫情穩定下降，指揮官陳時中不再固定出席疫情記者會，被外界懷疑是否要投入下一階段任務角逐台北市長，陳時中雖否認參選，仍被質疑「落跑指揮官」，國民黨台北市長參選人蔣萬安上午出席中華民國露營協會「629世界露營日」活動受訪指出，4月份單日死亡還在個位數時，陳時中每天坐鎮，現在單日死亡每天破百，陳時中卻為了選舉，突然要離開工作崗位，這要如何跟人民交代。

蔣萬安表示，陳時中部長是否參選都給予尊重，但他現在的身份就是衛福部長及防疫指揮官，應該要做好相關防疫及份內的工作，這段期間不管是黑心快篩之亂，或者是火化之亂，都是相當荒腔走板的作為，呼籲陳時中不要擅離崗位，否則就是棄人民健康於不顧。

蔣萬安更提出數據表示，4月份單日確診人數大概百位數，單日死亡還在個位數時，陳部長每天坐鎮，但是現在每日確診數都還是在4萬上下，單日的死亡人數都還是破百，陳時中卻為了選舉，突然要離開工作崗位，這要如何跟人民交代？