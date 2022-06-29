在擔心通膨愈來愈高，使得生活負擔愈來愈大之下，韓國民眾信心轉為悲觀，同時，也影響29日韓股表現，目前大盤在2,376.49點，跌45.6點或1.88%。同時，韓元也大貶。

韓國央行29日表示，由於進口能源以及大宗物資成本大增，經調查後發現，當地民眾擔憂物價會愈來愈高，普遍認為未來韓國CPI(消費者物價指數)平均預估，有機會再創10年來新高。

東西貴參參，生活大不易，韓國6月消費者信心，1年多以來首次從樂觀逆轉為悲觀。該統計指數從5月102.6降到6月96.4，是2021年元月以來最低點。同時，也創2021年7月以來最大單月跌點。

三星電子跌2.02%，SK海力士跌1.99%，網路營運業者Naver也跌2.38%。

韓國電池業者LG Energy Solution於29日指出，因為全球不定因素增多，大環境瞬息萬變，目前正在重新評估美國投資環境以及經濟狀況，再來決定數月前曾宣布的赴美設廠計畫是否可行。因此，股價也一度下跌4.3%。

現代汽車重挫6.45%，因為外電報導，現代汽車德國以及盧森堡分公司遭到歐洲檢調突擊，因為傳出在其柴油車上使用減效裝置，以美化排氣數字。藉由非法的減效裝置，可影響車輛運轉參數，進而產生不實檢測數據。

韓元兌一美元匯價在1,292.6附近，韓元大貶9.2元。