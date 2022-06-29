社宅每逢推出都吸引許多人搶租，新北住都中心29日再公布永和中正橋、板橋永翠、新店斯馨1號、新店斯馨2號、新店央北、土城明德社宅將在7月11日至29日開放申請，六處社宅總計釋出136戶，優先戶租金最低7400元起。

住都中心表示，住都中心指出，此次公告招租社宅中，以位於永和路二段的中正橋社宅佔57戶最多，房型及租金分別為一房約12.5坪，月租1萬至1萬2500元，兩房約25坪，月租1萬5000至1萬9000元；三房約29坪，月租2萬至2萬5000元。

住都中心，租金訂定是參考市場行情，一般戶依市價打八折、優先戶依市價打六四折，租金已含管理費。至於租金最低者為新店央北社宅套房，優先戶月租僅7400元。

住都中心說明，六處社宅將於9月26日電腦抽籤，預計11月可入住，租約每3年為一期，承租人在租期屆滿前，檢附證明文件以書面申請續租，並經審查合格就能續租。