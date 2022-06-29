桃園市搶先中央半個月推出國旅補助「桃園旅宿千元住宿金搶先用」，只要7月1日至14日周日到周四入住桃園合法旅宿，每房補助1000元，原限量2000間，但因去年2萬間13天就搶光，預估恐會2天就用罄，市長鄭文燦29日允諾加碼至1萬間，鼓勵民眾來桃園住一晚。

中央將於7月15日推出國旅補助每房最高補助1300元，因應暑假到來以及後疫情時代的國內觀光旅遊振興，桃園市搶先中央半個月，在7月1日暑假開跑時推出每房補助1000元的優惠方案。

觀旅局長楊勝評說，首波原限量2000間，但28日開說明會，出席的業者高達93家，非常踴躍，且紛紛反映去年疫後振興搭上報復性消費熱潮，2萬間國旅補助房間13天就用罄，平均1天有逾1500間申請，業者都擔心這次2000間名額太少會被秒殺，高喊加碼。

楊勝評說，市長鄭文燦也認為桃園搶先中央啟動旅遊振興計畫，且近期餐飲或市府舉辦的活動參與度高，消費力逐漸回溫，因此在振興會議核定追加補助8000間，總計補助房間數增加至1萬間。他也進一步解釋，因限定7月1日至14日周日到周四入住桃園合法旅宿，才能享有每房補助1000元，因此最快是3日可以使用，總計有10天。

楊勝評指出，根據統計，每名遊客過夜旅遊平均花費2000元，1房2人入住將帶來4000元效益，去年振興方案就成功帶動周邊商家商機，期望提高補助到1萬間，更有效帶動旅遊動能，讓熱潮延續，和中央住房補助接軌。

觀旅局指出，「桃園旅宿千元住宿金搶先用」將建置系統，民眾自7月1日上午10點起上網登錄個人資料，並上傳身份證明文件如身份證或健保卡，依入住時尚有名額就得享優惠，由旅宿業者現場拍攝旅客照片核對為本人入住後，直接折抵住宿費。