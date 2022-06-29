抗疫運將卓大哥LINE回報不收車資。新北市政府提供

新冠病毒無情肆虐，讓默默堅守防疫最前線的抗疫車隊駕駛們備嚐艱辛，一群新北抗疫車隊駕駛默默付出善心、愛心，溫暖了社會更溫暖了人心。

50多歲的運將卓大哥，開計程車十多年了，自願擔任抗疫計程車駕駛，6月初接到調度站派車去載送一名確診者就醫，到了接送地點才發現是一位行動不便的遊民，卓大哥費了力氣將扶他上車、送抵醫院，再將他接返後，卓大哥用LINE向調度站回報醫院送500元讓這位遊民支付車錢，但被他婉拒、不收車資，讓調度站工作人員為卓大哥的愛心感到驕傲。

在新北擔任抗疫計程車駕駛的吳淑華說，一些確診者家屬因擔心傳染而避得遠遠的，連幫忙扶上車都不太願意，她在支援調度站派車時就常接到司機大哥回報，因為協助揹著年長的老人家或行動不便者上下樓，拉長了出勤時間而不得已拖班。

吳淑華說，抗疫車隊駕駛出勤必須穿防護衣、口罩、頭套、護目鏡、鞋套、手套，新北市交通局還會支援專責清消人員協助，而當出車抵達載送地點時，駕駛都得在車上等待個案，「不敢下車透透氣，就怕引起鄰居和路人的恐慌。」她就曾遇到載送個案時，鄰居下命令似地要求她把停在騎樓的機車全部噴酒精消毒，「為了避免不必要的困擾，也只好照做！」

新北市公車業者支援抗疫大巴載送任務以來，台北客運新店站駕駛沈念祖共出勤12次，總執行時數達78小時38分鐘居冠；而被暱稱「金孫」的抗疫大巴駕駛趙翊安一次出勤途中，因為載送確診患者，所以都要穿兩層防護衣，戴兩層口罩，加上車上不能開冷氣，還要時常耐高溫開2小時的車送患者到檢疫所，才會中暑，但休息一天又自願回到崗位上。

「熱血+熱心」台北客運協理呂燦亮說，抗疫大巴的司機們單純地只想盡一分心力；抗疫計程車隊駕駛吳淑華說，只要聽到一句簡單的「謝謝」，心裡就很滿足，一切都值得。