大陸央視新聞報導，中國貿促會29日舉行新聞發布會。會上，中國貿促會相關負責人介紹說，今年前5個月，貿促系統簽發的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）原產地證書簽證金額累計達到20.82億美元，辦證企業累計超過1萬家。

據介紹，今年前5個月，大陸全國貿促系統簽發的RCEP原產地證書簽證分數共計4.36萬分，預計為中國產品在RCEP進口成員國減免關稅3100萬美元。從出口商品分類看，主要是服裝及衣著附件、有機化學品、塑膠及其製品等。

日本連續5個月位居RCEP原產地證書簽證金額排名首位的目的國，每月簽證金額占比均超過90％，說明RCEP協定的實施對中國向日本出口的拉動作用巨大。

中國貿促會新聞發言人、貿易投資促進部部長馮耀祥表示，這主要是因為，中國與日本之外的其他RCEP國家和地區都已有雙邊自貿協定，RCEP在中日之間首次建立起自貿關係，貿易促進效應快速顯現。

另外，據介紹，2022年RCEP經貿合作高層論壇將於7月27日至29日在青島舉辦，會上將成立RCEP工商諮詢理事會中國委員會，並發布《全國貿促系統推動RCEP高品質實施行動宣言》。