彰化市金馬路打造68公頃新市政中心，彰化交流道特定區草案出爐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市金馬路打造68公頃新市政中心，彰化交流道特定區草案出爐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市金馬路打造68公頃新市政中心，彰化交流道特定區草案出爐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化交流道附近特定區多達1963公頃，8成都是農業用地，被視為是發展緊箍咒，彰化縣政府著手第四次通盤檢討多時，規劃草案出爐，即日起公展1個月，這次檢討出現大翻新，除了大幅度增加產業特定區用地，更將打造68公頃新市政中心，金馬路三段以西與中山高速公路以東之農業區，以20米綠園道為軸線，提供產業進駐、商業空間、生活機能使用，並劃設4公頃「行政中心」。

透過彰化市東區都市計畫，台化區將畫設行政中心，已被期待許多年了，藍圖還在畫設中，彰化縣政府再次大手筆，創新思維，又將市政中心規劃在高速公路彰化交流道特定區。金馬路以東住商發展幾乎飽和，但隔著金馬路的西邊，因屬農業用地，不符地目使用工廠雜亂分布，形成了一條大馬路，分隔兩個截然不同世界的景觀，縣府規劃去年提出了將金馬路以西和高速高路以東的68公頃，解編作為住商用地，讓人耳目一新，相當受期待，這次一口氣規劃作為市政中心，賦予新願景。

建設處表示，高速公路彰化交流道附近特定區計畫66年發布實施迄今已辦理過三次通盤檢討作業，這次是第四次通盤檢討，計畫於台灣省政府擬訂計畫時屬「管制型」都市計畫限制其發展，故區內約有72％土地均為農業區，但交通便捷之區位優勢，使其農地違規使用、未登記工廠問題嚴重，成為本區發展急需解決的重大課題，2020年12月至2021年1月29日辦理公開徵求意見後，縣府彙整各界建議與地方需求檢討後，提出本次通盤檢討草案。

一、將打造68公頃新市政中心：金馬路三段以西與中山高速公路以東之農業區，以20米綠園道為軸線，配合金馬路三段現況機能劃設三種專用區，未來提供產業進駐、商業空間、生活機能使用，其中劃設4公頃「行政中心」，透過交通之便捷特性，提供未來民眾洽公空間。

二、協助區內產業土地合法化，劃設462公頃產業發展地區：針對範圍內產業需求劃設產業發展區，面積符合2公頃以上即可提出申請開發，並於本案發布實施後5年內提出。

三、配合大眾運輸系統：捷運綠線終點位於台化北側，依「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」路網經過金馬路，未來將提供之住、商、產業土地使用，可強化金馬路兩旁商業發展，後續完成都市計畫發布屆時將使彰化交流道特定區成為彰化縣發展樞紐，進出彰化之門戶。

四、檢討公共設施用地使用情形：依公所、公共設施目的主管機關及地方陳情意見，增設、調整部分公共設施面積，完善區內服務機能水準等。

五、檢討附帶條件開發地區：原計畫為公共設施用地變更建地，因附帶條件回饋比例過高，致無法開發建築，配合本縣土地變更回饋規定調降回饋比例，並配合地主陳情意見調整附帶條件內容。

六、修訂土地使用分區管制要點：適度調整住宅區容積率、停車空間、基地開挖率、容積獎勵、退縮建築等相關規定，以永續彰化打造海綿城市願景。高速公路彰化交流道附近特定區計畫面積1963公頃，包括彰化市、和美鎮、秀水鄉、花壇鄉等四個鄉鎮，精省之後依都市計畫法規定彰化縣政府辦理該都市計畫之通盤檢討、變更及擬定，本次公開展覽地點於本府建設處城鄉計畫科、本縣彰化市公所、和美鎮公所、花壇鄉公所、秀水鄉公所，歡迎大家踴躍參加，提供寶貴意見，公開展覽說明會地點與時間共辦理四場，第一場：7月18日(星期一)下午2時30分於彰化縣演藝廳，第二場：7月20日(星期三)下午2時30分於和美鎮公所3樓會議室，第三場：7月22日上午10時00分於花壇鄉公所2樓禮堂，第四場：7月22日(星期五)下午2時30分於秀水鄉老人文康中心。