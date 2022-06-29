年底台北市長選舉備受關注，前民進黨立委沈富雄今天表示，台北市副市長黃珊珊「捨橘、棄藍，甚至不要白」，她胃口大，要三者通吃。沈富雄提出「三不、一要」的秘訣給蔣萬安、侯友宜及國民黨做參考，建議「既然黃珊珊不藍了，蔣萬安就不必太藍」。

沈富雄指出，最近台灣政黨的光譜起了微妙的變化，多數人仍在五里霧中。黃珊珊爭取各政黨取向的支持者，要三者通吃，結果她成功了，但有它的極限，因此她開始吃起綠來，最近3、4個月她和陳時中的民調加總大約在42％至45％之間，而且隨著陳時中走下神壇，趨勢變成黃上陳下，「一個讓人鏡片掉落滿地的特殊現象」。

他說，這個演變大大出乎民進黨的預料，也讓他頗感意外，通常所謂「棄保」發生在第二、三名之間，而且兩者之間同質性高，有誰會想到黃、陳的同質性會高於蔣、黃之間？

沈富雄認為，顯然「珊珊不色」，大家就忘掉她是藍的，而且背景屬性還是深藍！現在大家比的是兩位大小防疫指揮官的施政能力和人格特質，陳時中被比下去了，甚至還拖累了林佳龍。

他說，柯文哲一向敵視綠營，滿心希望政黨輪替，但他的崛起與日漸坐大，原本大家都認為對國民黨不利，這就大大違背了柯的初衷，現在看來，其實未必。未來3個月，現在支持黃珊珊的綠票一定會部份歸隊，但歸隊的結果只有更拉近黃、陳的差距，蔣萬安坐收漁利。

沈富雄建議，既然黃珊珊不藍了，蔣萬安就不必太藍，深藍如夢初醒後，就不再擁抱黃珊珊，但藍仍然小於綠加白，因此藍必須向中間移動。

他分析，藍的罩門在兩岸政策，並簡單提出「三不、一要」：不要搶在民進黨的前面界定兩岸關係；不要過度死抱一部被中共綑綁的憲法；不要具像描繪兩岸的未來；要詳細陳述現狀的內涵：不敢獨、不願統、走不開、打不得，提供給蔣萬安、侯友宜及國民黨做參考，「但馬英九不要看，看了你會怒不可遏」。