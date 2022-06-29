時序進入7月，一年已經過了一半，到底自己的好運何時會降臨？阿南德同門派、台灣首席吠陀占星師李靜唯老師分析，7月份事業最旺的是吠陀牡羊、桃花朵朵開的是吠陀雙子，財運最旺的則是吠陀金牛跟天秤。

李靜唯老師特別提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表(圖/李靜唯老師提供)

【7月事業運勢解析】吉：吠陀牡羊（4/15-5/14）／凶：吠陀天蠍（11/15-12/14）

吠陀牡羊（4/15-5/14）吉

這個月會感受到有很多的好機會，可以開始行動，也容易突然有好的想法與靈感，皆有助於工作事業的發展，但是伴隨而來的會是沉重的壓力，如果能夠扛得住，應該會有不錯的收獲。

吠陀巨蟹（7/15-8/14）平

受到火星影響，工作方面雖有想法或計劃想要執行，但是你會感受到事情還摻雜許多不確定的因素存在，需要一些時間整理與研究，才能夠比較明朗，避免往錯誤的方向努力。

吠陀天蠍（11/15-12/14）凶

受到太陽與金星影響，工作方面很容易感受到曇花一現，明明機會已經來到眼前，可是卻一轉眼就錯失良機，保持平常心才不會有太大的失落感。

【7月感情運勢解析】吉：吠陀雙子（6/15-7/14）／凶：吠陀摩羯（1/15-2/14）、吠陀雙魚（3/15-4/14）

吠陀雙子（6/15-7/14）吉

內心理想的那個人也許已經出現在你身邊，緣份會將兩位的距離越拉越近，但是你可能還是會產生懷疑或困惑，記得傾聽內心的聲音，你會更確信對方就是你追尋已久的良緣。

吠陀處女（9/15-10/14）平

如果你一直在期待桃花盛開的話，7月恐怕希望仍要落空了，這個月工作方面會比較繁忙，因此佔據了你大多數的時間，造成戀情仍處於乏人問津的狀態。

吠陀摩羯（1/15-2/14）凶

受到火星影響，容易為了一些小事跟另一半產生不愉快的爭執，加上自身還有其他方面的壓力，如果因此而向另一半發動爭吵，想藉此宣洩壓力的話，恐怕會讓兩人之間的關係產生裂痕。

吠陀雙魚（3/15-4/14）凶

受到土星影響，可能會限縮自己的社交圈子，將生活重心都放在一些跟自己有關的事情上，而忽略另一半的感受。願意學習或是投資自己是一件好事，甚至可能還會對事業工作發展有幫助，但雙魚座始終還是需戀情才能滋潤生活。

【7月財運解析】吉：吠陀金牛（5/15-6/14）、吠陀天秤（10/15-11/14）／凶：吠陀射手（12/15-1/14）

吠陀金牛（5/15-6/14） 吉

財務方面應該會有相當不錯的成績，若是你手頭上還有空閒的資金，可以多多投資運用，這樣就能夠享受7月時，金星與水星為你帶來的好財運。

吠陀天秤（10/15-11/14）吉

受到金星與水星兩大吉星的加持，7月可以說是財運亨通，有很多賺錢的管道與好機會，會透過你認識的朋友或是長輩，讓你知道還有哪些生財的方式，只要你的資金運用得宜，應該能夠口袋賺滿滿。

吠陀射手（12/15-1/14）凶

7月財運偏弱，手頭上的資金會有吃緊的情況，有一些先前沒注意到的事情造成更多的開銷，所以資金方面會感受到沉重的壓力，因為要特別留意，未來可能還會有意料之外的開銷產生。

吠陀水瓶（2/15-3/14）平

7月你會開始感覺自己像過路財神，白花花的鈔票左手進，一溜煙右手就繳出去了，不過，過路財神畢竟還是財神，能破財表示有財可破，也不算是什麼壞事。

【7月健康運勢解析】凶：吠陀獅子（8/15-9/14）

吠陀獅子（8/15-9/14）凶

事業與家庭對你來說，都默默的累積了不少壓力，心情煩悶會讓你身體感到疲倦，需要適當的舒解壓力，你才能再次恢復精神。特別要注意舊疾復發或心血管問題。