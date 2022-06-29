美國流行樂小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez），以甜美外表與嘹亮的歌聲受到大批海內外粉絲的喜愛。而先前曾被爆出與「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）秘戀又分手的她，近期將重心全放在新作品上，27日賽琳娜出席偵探喜劇第二季《破案三人行》（Only Murders in the Building）首映會時，以一襲腰部挖空的性感禮服現身，身材曲線也因此被看光。

賽琳娜在本月27日參加位於美國洛杉磯所舉行的全新偵探喜劇《破案三人行》第二季的首映會，當晚她穿著一件銀色閃亮禮服現身，而袖子不對稱與腰間挖空的性感設計，加上裙襬側邊高衩至腿根的剪裁，都讓她火辣身材一覽無遺，但眼尖的網友也發現，賽琳娜身上的禮服疑似太過貼身，使她一轉到側面，腰部的挖空處不慎炸出一小塊腰間肉，微凸的小腹及豐滿的上圍曲線也因此被看光。

部分網友看到直呼「這件裙子感覺不適合她」、「胖了不少應該不要穿這個顯身材的禮服」、「造型師怎麼搞的」。不過大部分的粉絲則認為「她現在健康的樣子實在太美了」、「圓潤一點也好看」、「我的天使永遠這麼美」、「笑起來依然閃閃發光」、「圓了一點但更可愛了」意外掀起熱烈討論。

事實上，賽琳娜先前接受採訪時曾透露，自己與小賈斯汀分手後曾陷入很長一段時間的低潮，也罹患嚴重的憂鬱症，並動過換腎手術，經過長時間的休養及治療後才逐漸恢復健康，身材也因為藥物及賀爾蒙的變化忽胖忽瘦。