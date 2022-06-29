福興南和休閒農業區生態復育有成，打造出當地賞蝶秘境。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣內的賞蝶秘境首推福興南和休閒農業區，暑假期間更是賞蝶的最佳季節，縣府農業處邀民眾共遊，體驗生態教育之樂。

苗栗縣府農業處指出，台灣素有「蝴蝶王國」的稱號，一年4季孕育出400多種的蝴蝶，而縣內福興南和休閒農業區，一直以「低碳、永續、綠生活」的理念做為營造目標，結合生態旅遊與綠色休閒產業，推動山林療育有成，當地可見鳳蝶、青斑蝶、紫斑蝶、蛺蝶、弄蝶、小灰蝶等蝴蝶翩翩起舞。

農業處表示，福興南和休閒農業區近年來努力打造生態友善環境，尤其為了保護天然的蝴蝶生態棲地，休區成員自發性種植蝴蝶最愛的食草與蜜源植物，成功吸引眾多蝶種棲息，讓區內的旅服中心、好望角民宿、如意園民宿等處皆化身為繽紛彩蝶樂園。

縣長徐耀昌說，福興南和休閒農業區護蝶成果豐碩，不但是縣內生態農遊首選，近年也匯聚了眾多小農、牧場、咖啡店、民宿及藝術工作室，發展出獨一無二的自然人文休閒特色，十分推薦給大家作為度假紓壓的好去處。