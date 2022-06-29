大陸常駐聯合國代表張軍28日表示，中國堅決反對一些勢力鼓動北約把觸角進一步伸向亞太，或者依託軍事同盟拼湊「亞太版北約」。他強調，早已過時的冷戰劇本，絕不能在亞太重演，世界上正在發生的動亂戰亂，絕不容在亞太發生。

陸媒《中國日報》報導，張軍28日出席安理會舉行的烏克蘭問題公開會時，做出上述發言。張軍說，亞太地區國家普遍珍惜來之不易的和平繁榮局面，普遍期待聚焦互利合作，共謀發展振興。任何人試圖逆歷史潮流而動，注定是沒有前途的。

北約峰會的戰略概念文件將首次提及中國。張軍對此指出，中國密切關注北約的戰略調整，深為關切北約所謂「戰略概念」文件的政策意涵。他批評，北約某些領導人口口聲聲別國帶來威脅，實際上恰恰是北約自己在世界各地製造麻煩。中方敦促北約吸取教訓，不要以烏克蘭危機為藉口在世界範圍內挑動集團對抗，挑起「新冷戰」，不要在亞太地區尋找假想敵，人為製造矛盾與分裂。

俄烏衝突方面，張軍重申，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷。中國領導人多次指出，各國主權、領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

張軍表示，對話談判是恢復並鞏固和平的唯一可行途徑，早日停火止戰是國際社會的迫切願望。中方支持俄羅斯同烏克蘭進行直接談判。中方也歡迎聯合國秘書長為推動解決糧食出口等問題正在開展的斡旋努力。

張軍強調，輸送武器換不來和平，制裁施壓也解不開安全困境。把世界經濟武器化，脅迫其他國家選邊站隊，將人為製造國際社會分裂，讓世界更加動盪不安。為了地緣政治目的拖延和阻撓外交談判，甚至火上澆油、加劇對抗，只會讓衝突擴大化，最終只能搬起石頭砸自己的腳。