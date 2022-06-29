親子一同體驗垂釣

雖然還在防疫期間，民眾在暑假期間，還是可以選擇走向戶外、親近大自然，臺南虎頭埤風景區推出暑期專屬優惠活動，凡7月1日至8月31日期間，來園購買露營營位即可享釣魚免費體驗(需自備釣竿，每帳優待兩支釣竿)，大家不妨來體驗釣魚之樂。

台南市政府觀旅局郭貞慧局長指出，觀光旅遊局至10/16前於臺南各水域景點共規劃100場水域遊憩體驗活動，讓民眾可親水享受臺南自然風光，於7至9月期間也規劃5條「臺南好食小旅行」路線，讓達人帶您吃遍臺南美食。

虎頭埤露營區

今年暑假虎頭埤風景區邀請大家走向戶外，到虎頭埤露營，接觸自然踏青，騎單車、踩腳踏船遊湖，園區超過100公頃幅員廣大利於防疫，也能親子一同體驗釣魚的樂趣。

全台第一間蟋蟀館

觀察蟋蟀的一生

7月的每週末園區吊橋咖啡屋旁，上午10:00~12:00及下午2:00~4:00各一場音樂演出，邀請台南市街頭藝人，進行音樂性演出，讓民眾遊湖的同時可感受音樂的美。園區內有臺灣第一座蟋蟀館，歡迎帶著小朋友來園區了解蟋蟀的醫生，園區內也能欣賞文青特展，「遇見臺灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片特展、「2020百年勝景耀新化」、「2022虎你幸福」兒童寫生比賽得獎作品展。