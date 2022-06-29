市府安聯合稽查小組執行強制拆除。（警方提供）

警方破獲天道盟太陽會據點。（警方提供）

警方今年4月破獲天道盟太陽會在新北市板橋區民生路3段設據點，對外以檳榔攤掩護，在內經營職業賭場，經警方以違反組織犯罪防制條例及賭博罪嫌送辦，新北市政府公安聯合稽查小組認定該處明確為違章建築，昨（28）日執行強制拆除。

警方獲報天道盟太陽會台北分會以該處為據點，供幫派成員聚集活動及兼營賭場，在外則搭建鐵皮檳榔攤為掩護，經蒐證齊全，今年4月7日持搜索票攻堅，現場查扣天道盟太陽會圖騰徽章、幫派旗幟、會員守則、空氣手槍、開山刀、狼牙棒、本票、借據、天九牌、籌碼等證物。

警方除將全案移送司法機關偵、審外，立即提報公安聯合稽查小組會議，並由工務局、消防局及海山警分局等單位到場實施聯合稽查，確認違建事實明確，為貫徹市府斷絕「治安汙染源」政策，將該處列入優先排拆目標，昨日進場強制拆除。

海山分局表示，為淨化社會治安，警方將持續加強查緝犯罪，並結合「第三方警政」概念，透過市府公安聯合稽查，斷絕賭博犯罪及剷除幫派活動空間，有效管理、控制及預防犯罪，保障民眾安居生活環境。