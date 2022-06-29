即將進入7月，全球局勢將有甚麼變化？與阿南德同門派、研究吠陀占星十餘年的台灣首席占星專家李靜唯分析，星象顯示，7月對於正經歷戰火洗禮的地區，會更加激烈，而台海之間的問題也會浮上檯面，但交通運輸觀光旅遊會再度興盛，金融方面也會傳來好消息。

李靜唯老師分析，6月27日火星已經進入牡羊座，受到位在水瓶座的土星相位影響，凡是與大眾利益有關的事務，可能會開始感受到沉重的壓力，進入牡羊的火星能量強大到對巨蟹座產生相位，意味著正經歷戰爭的地區，將會迎來更激烈的戰火，27日當天是G7開會首日，俄軍再度砲轟烏克蘭首都基輔，就印證了這樣的星相預言。

另外，李靜唯老師分析， 7月上旬2顆吉星紛紛進入雙子座，分別是7月2日的水星，以及7月13日的金星，這樣的星相會反應在兩方面，一個是人與人之間的交流會變得更為順暢，對於急需振興的交通運輸業及觀光旅遊來說相當有利，另一方面金融領域可能也會傳出不錯的好消息。

但要注意的是，7月13日土星逆行回到摩羯座，又同時對位在雙魚座的木星產生相位，這樣的星相意味著各個國家都需要被迫重新審視疫情，或是面對新型態的傳染性疾病，例如猴痘該如何預防與管理。

李靜唯老師提醒，7月份木星與土星都同時對巨蟹座產生相位，包含台海之間，國與國的領地問題可能會浮上檯面，甚至要謹防戰事衝突的可能性。