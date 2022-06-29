聽說喝檸檬水會瘦會白？小心喝錯達不到白富美期待還傷身！一名女大生為了瘦身變白，每天用檸檬水取代水，結果不但沒有瘦，體脂肪還上升；究竟是哪個環節出問題了？

●蜂蜜檸檬水 3大陷阱要注意

營養師高敏敏指出，清香的檸檬水非常適合不愛喝白開水的人，但也要小心以下檸檬水陷阱：

.陷阱1、喝原汁太酸，加糖熱量爆

有些人受不了檸檬的酸味，會加入糖或蜂蜜一起享用，雖然檸檬原汁100g僅30大卡，熱量很低，但若加一匙糖，即再暴增60大卡，因此，若真的想喝，建議加白開水品嘗就好。

.陷阱2、易刺激胃酸分泌

空腹喝檸檬水，易刺激胃粘膜及胃酸分泌，特別是敏感者，長期飲用更容易傷胃，要注意自己腸胃狀況。

.陷阱3、檸檬汁的維他命C含量其實沒特別高

很多人都有檸檬=維他命C超高的刻板印象，但其實一顆檸檬搾汁維生素C僅20.6mg ，比一顆芭樂的385.7mg還低，因此，若是單純想補充維他命C的人，建議吃芭樂跟新鮮蔬果，都是不錯的選擇。

●檸檬汁入菜 促進鐵質吸收

其實檸檬不只有做成檸檬水的功用，高敏敏建議，不愛喝白開水的人，可以在水中加入檸檬片或滴幾滴檸檬汁提味，來增加喝水量及喝水的樂趣，另檸檬汁入菜，也有助促進鐵質吸收。

對於喜歡檸檬風味的人，可以自製檸檬醋，飯前飯後偶爾來一小杯醋飲，幫助開胃、解膩。此外，用完的檸檬皮不要丟，可以切成小塊放在冰箱角落，讓冰箱保持好味道。

●維生素C攝取過量 恐致身體吸收差

很多人認為檸檬水能幫助腸胃蠕動，高敏敏分享，其實起床時喝一杯水就能維持腸道正常功能，也特別提醒，健康成人每日維生素C攝取量為100 mg，勿超過2000 mg上限，因維生素C是水溶性的營養素，吃多會隨著尿液排出。

此外，有研究發現，當攝取至超過1000 mg時，身體吸收量可能降一半，因此，還是少量分次攝取為佳。