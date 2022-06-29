錯誤運動真的會要命！外科醫師陳榮堅表示，一名男子平常因工作忙碌很少運動，一到休假日就會整天待健身房，沒想到身體卻愈來愈疲累，甚至排出醬油色的尿液，經檢查發現罹患橫紋肌溶解症，嚴重恐要一輩子洗腎，陳榮堅提醒，若平日沒有運動習慣，卻突然間做了高壓的運動，不僅沒有健身效果，還會造成身體負擔。

陳榮堅近日於談話性節目《醫師好辣》指出，一名30多歲的男性上班族，固定一段時間會到減重門診報到，某日門診結束後，他又到外科門診求診，主訴全身疲累、肌肉痠痛、排尿變紅，懷疑自己有腎結石。

陳榮堅替他做抽血驗尿檢查，並詢問平日的作息，男子表示自己是公司主管，平日周一到周五忙得沒時間運動，因此周六整天都會待在健身房、周日還會去跑馬拉松，漸漸地他感覺身體愈來愈疲累、全身痠痛，起初以為是自己過度運動導致，但排尿顏色卻越來越紅，顏色宛如醬油，經檢查結果為橫紋肌溶解症。

橫紋肌溶解症是當骨骼橫紋肌細胞的肌纖維受到傷害，釋放出肌肉細胞成分至細胞外液及循環系統中，當大量肌蛋白被釋放出來，會造成腎小管阻塞，使腎臟功能失調，有時甚至會造成致命性的急性腎衰竭，此症最常發生於過度運動或中暑。

陳榮堅表示，身體出現橫紋肌溶解其實很危險，嚴重的話恐會導致腎臟壞掉，屆時就要一輩子洗腎，所幸男子警覺性高及早就醫，收治住院打點滴，一周後才出院，陳榮堅建議男子改為每日做簡單的運動，不要平日沒有運動習慣，卻突然間做了非常高壓的運動，不僅沒有健身效果，還會造成身體負擔。