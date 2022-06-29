中國駐約旦使館網站29日消息，約旦當地時間6月27日晚，約旦南部亞喀巴港口發生有毒氣體儲氣罐爆炸並引發有毒氣體洩漏，造成大量人員傷亡。得知這一消息後，中國駐約旦大使館第一時間啟動應急回應，立即發布領事安全提醒，多管道了解涉中國公民情況。經核實，受傷人員中有中國公民，均已得到約方及時救治。使館克服困難，與事故現場所有中國公民取得聯繫，第一時間派出工作組赴亞喀巴現場協調救助並提供領事保護與協助。

工作組28日驅車四個小時前往醫院看望受傷的中國同胞，大使陳傳東與他們視訊連線表達慰問，叮囑他們安心接受治療，爭取早日康復。醫院方面確認，受傷同胞病情總體平穩，狀態逐步改善。使館同約方外交、公安等部門、醫院保持密切溝通，要求約方切實保障中國公民得到及時良好救治。約方表示願積極配合，與中方保持協調，確保中國公民生命安全。

受傷同胞衷心感謝祖國關懷和使館幫助，表示將積極配合治療。據約旦媒體羅亞電視台報導，事故已導致13人死亡，至少265人受傷。