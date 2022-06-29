睽違228天，國立台灣交響樂團首席客席指揮水藍回來了！受疫情影響，旅居丹麥的水藍，無法像過去那樣頻繁來台，上次與國台交合作演出已是2021年10、11月，距離上次來台已睽違228天，他目前陸續在台中、高雄演出，本周末也將在台北國家音樂廳登場。

水藍表示，受到疫情影響的日子，無論是在台灣或是歐美，都讓在地優秀的音樂家多了許多演出的機會，這次他和旅居奧地利小提琴家丁章媛，分別在台中、高雄演出布魯赫第一號小提琴協奏曲，在台北、霧峰則與鋼琴家范姜毅演出德布西《為鋼琴與管弦樂團的幻想曲》，之後嘉義、苗北會和小提琴家蔡承翰演出維尼奧夫斯基第二號小提琴協奏曲。

在交響曲方面，水藍安排了拉赫曼尼諾夫第二號交響曲，可說是拉赫曼尼諾夫最受歡迎的作品之一。此外，他還為台中觀眾準備了德佛札克第五號交響曲，水藍認為這是一部偉大的作品，可說是德佛札克確立其個人風格的開端，充份展現強烈鮮明的民族風。

本周末演出將於7月2日在台北國家音樂廳、7月3日在國立台灣交響樂團演奏廳登場，7月8日到嘉義市政府文化局音樂廳，7月10日會到苗北藝文中心演藝廳。