長榮航(2618)與全家(5903)便利商店首度跨界合作，推出冷藏鮮食、經典冷凍機上餐食、機上餐包及米果等10款聯名餐點，讓民眾即日起在「全家」4,000多間店舖，就可以品嚐到各種世界特色美食及機上餐。

長榮航空服務品本部副總陳啟弘表示，長榮航空對於機上餐點的要求極為嚴謹，使用過的主餐樣式逾6萬道以上，滿足各國旅客不同的需求，並曾獲得Skytrax最佳經濟艙餐點的肯定。此次與「全家」合作的每一項美食，嚴選的過程及品質要求均比照機上餐點的規格，歷經一年半的籌備期，才開發出想要呈現給消費者的產品。

此次「全家」與長榮航空深度攜手合作，以日、印、泰三國代表性咖哩為主題，共同研發四款咖哩商品；同時推出四款機上餐點以冷凍餐盒形式販售，不僅看好冷凍商品的需求高漲，同時滿足民眾宅居下的「味」出國需求。

長榮航空與全家便利商店聯名的冷凍類機上餐，精選過去曾提供機上旅客深受好評的餐點，「雞肉奶油斜切筆管麵」為機上兒童餐熱門口味，高湯熬煮的濃郁白醬，搭配鮮蔬南瓜與櫛瓜，營養滿分；日本航線專屬的「日式照燒雞肉飯」，以秘製照燒醬醃漬雞腿肉，香氣濃郁；此外還有經典的「酸甜魚柳時蔬飯」與「經典美式烤洋芋」等。此次聯名推出的4道4度C冷藏鮮食，則以泰式、印度、日式咖哩為設計理念，包括有咖哩之王美譽的「泰式瑪莎曼牛肉咖哩飯」等。

雙方首次聯名商品上架，將送出5組日本不限航點經濟艙來回雙人機票，於「全家」購買指定長榮聯名商品就能獲得一次抽獎機會。