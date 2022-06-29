民眾可體驗採果樂趣，以每台斤200至250元的價格帶回水蜜桃、李子等當季蔬果，但採果體驗梯次有限，想嘗鮮的民眾，建議提早到訪。（翻攝台大梅峰農場臉書／吳建輝彰化傳真）

農場內因種植平地少見的溫帶花卉，因此每到開放時間，總吸引大批民眾朝聖。（翻攝台大梅峰農場臉書／吳建輝彰化傳真）

平時必須預約且一位難求的南投縣仁愛鄉台大梅峰農場，今年暑假將舉辦「在地蔬食」採果活動，因此自7月1日起至8月底，可以免預約直接購票入場，民眾可體驗採果樂趣，以每台斤200至250元的價格帶回水蜜桃、李子等當季蔬果，但採果體驗梯次有限，想嘗鮮的民眾，建議提早到訪。

設立於1937年的台大梅峰農場，占地面積達1081公頃，海拔分跨900至2700公尺，園區氣候變化差異大，四季鮮明生態豐富，致力於高冷地園藝的教學研究與示範經營，設有一葉蘭展示室、溫帶果樹、溫帶花卉、蘭蕨園和有機蔬菜栽培生產區等。

台大梅峰農場指出，農場是台大園藝系實習場域，通過環保署環境教育設施場所和MOA有機驗證，平時並沒有對外開放，想入園必須預約，只有在「春之饗宴」及「在地蔬食」活動才開放民眾購票入場，農場內因種植平地少見的溫帶花卉，因此每到開放時間，總吸引大批民眾朝聖。

而今年「在地蔬食」將在7月1 日登場，民眾可以免預約購票入場，入場時間從上午8點30分到下午3點30分，而「在地蔬食」最讓民眾喜愛的採果體驗，只要加購採果券，就可以進入果園採果，不過採果券數量有限，售完為止。

農場強調，梅峰農場是最適合避暑的聖地，民眾除了可以「吃在地、吃當季」，體驗摘採最新鮮的蔬果，不過山區地處偏遠，提醒有心血管疾病、年長者、行動不便民眾，務必斟酌自身狀況，進入園區也務必全程配戴口罩，垃圾也請自行帶下山，一起維護環境，愛護山林。