火調人員在屋內進行採證。（呂健豪攝）

新北市三重今（29）日凌晨發生民宅火警，造成葉姓一家四口2死1傷，57歲葉姓屋主及其6歲外孫傷重不治，27歲葉姓女兒（男童母親）則遭嗆傷，仍未脫險。倖存的葉姓阿嬤受訪表示，明天就是自己的生日，日前也才剛替外孫慶生，沒想到卻突遇災禍奪走至親性命，讓她相當難受。

這起火警發生在新北市三重區大同南路一棟3樓加蓋的透天民宅，29日凌晨0時許，2樓突然起火，因現場堆放雜物，火勢迅速蔓延；火警發生後，睡在1樓的女屋主葉姓阿嬤率先逃出屋外，隨後男童母親也順利逃生，並拿滅火器嘗試滅火，但噴完2支仍然徒勞無功，本想尋找第3支滅火器，看見火勢不斷蔓延，救子心切之下，竟又衝回屋內企圖營救兒子，卻也因此身陷險境。

警消獲報後趕往現場佈救，10分鐘內控制火勢，搜救人員進入屋內後，先在3樓的房間內發現男童及其母親，母子2人緊擁，均無沒有生命跡象，警消趕緊將2人分別救出屋外，並由救護人員送醫急救。

隨後搜救人員又在3樓後側陽台的水塔內發現葉姓男屋主，同樣沒有呼吸心跳，警消趕緊將其送醫，無奈葉姓屋主與外孫經送醫搶救後，雙雙傷重不治，男童母親則是兩度OHCA，經過現場及醫院搶救後，目前恢復生命跡象，但尚未脫離險境，目前仍在醫院持續清創、救治當中。

女屋主吳姓阿嬤透露，自己明天生日，外孫前幾天才過完生日，下個月女兒也即將過生日，誰知道竟然會遇到這個不幸的事，讓她覺得無奈跟難過。