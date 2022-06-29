中市夏姓保母今年4月25日晚間9時許，將昏迷的易姓男童，送醫急救，醫院檢查1歲10月大男嬰顱內出血命危，疑為外力所致通報警方，治療後仍有肢體無力、站立不穩、視力可能減損等重傷害。醫師作證，極可能是急速搖晃、甩盪造成，並研判應在到院前6小時內受傷害，夏女否認犯行。中檢今天依傷害等罪起訴夏女，移審法院獲裁定交保。

易父自今年2月13日起將1歲多的兒子，委託領有保母技術證的夏女全日托照顧，每周日晚間9時許帶到夏女住處、每周五傍晚5時許接回家。今年4月24日晚間9時，易童雙親依往例帶兒子給夏女接手照顧，夏女涉嫌以不詳方式毆打易童，導致他顱骨內的橋靜脈破裂出血、嘔吐，在25日晚間8時55分許陷入昏迷、抽搐癱軟。

夏女當天晚間9時許，與丈夫將易童送往醫院急救，經緊急進行顱骨切除手術，住院治療至5月31日出院，仍有左側肢體無力、站立不穩、左側視力可能減損等重傷害，易童家屬控告夏女。

夏女供稱，她接手照顧，家人均未觸及男童，並矢口否認涉及傷害，辯稱男童臉上的傷是她為喚醒而拍打造成，她並不知為何會顱內出血。易童父母都說，兒子交給夏女照顧前，並無跌倒、撞傷及搖晃等。

神經外科醫師證稱，易童的腦硬膜下出血成因是外力造成，極可能是短時間內急速加速、減速搖晃，甩盪所造成，依出血量及樣態研判，出血時間點應該是在到院前6小時，不太可能是在24日晚間9時前。

檢察官認定夏女在24日晚間9時起至25日晚間8時55分期間，對易童傷害致重傷，依涉犯故意對兒童犯傷害致重傷等罪嫌起訴，並請求法官根據《兒童及少年福利與權益保障法》規定，加重其刑至2分之1。