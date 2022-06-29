台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.679元，貶3.9分，成交金額4.21億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.690元，早盤最高29.670元、最低29.715元。1110629

新台幣貶2.8分 終結連三升
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