新台幣午盤貶3.9分 暫收29.679元 12:462022/06/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.679元，貶3.9分，成交金額4.21億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為29.690元，早盤最高29.670元、最低29.715元。1110629 新台幣貶2.8分 終結連三升 《金融》國銀對中小企新增放款 前5月達標率已7成 LCD面板稼動率 估創三年新低 #29 #67 #9分 #暫收 #9元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奇兵砍進17分 周桂羽打出代表作 04:102022/06/26 運動天地 利空出盡 10年期公債得標利率下滑至1.29％ 19:332022/06/27 財經 10年期公債得標利率 下滑至1.29％ 04:102022/06/28 金融．稅務 170公分長深海發光巨鯊 台東被捕上岸 04:102022/06/29 生活新聞 5月退票金額27.49億元 年減21.01％ 20:232022/06/27 財經 電價大漲 學者憂通膨加劇不利出口 04:102022/06/28 財經焦點 若電價大漲5-8％ 國泰金：對CPI衝擊最大達0.4個百分點 17:272022/06/27 財經 《電機股》東元節能方案前5月營收年增3成 電價上漲再搶一波商機 16:292022/06/28 財經 蛋白區小宅化 大樓含車位吃香 04:102022/06/28 產業特刊 男友屁股拔出不明10公分黑髮 她急壞：到底是誰的 15:382022/06/26 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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